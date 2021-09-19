МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" лидирует после обработки 10% протоколов на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным после обработки 10,13% протоколов, первое место занимает партия "Единая Россия" с 38,81%.

На выборах в Госдуму в 2016 ЕР получила 54,2%, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, СР — 6,22%.