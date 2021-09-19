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2021

https://1prime.ru/society/20210919/834739512.html

ЦИК опубликовал первые данные по подсчету голосов на выборах в Госдуму

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Партия "Единая Россия" лидирует после обработки 10% протоколов на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным после обработки 10,13% протоколов, первое место... ПРАЙМ, 19.09.2021

выборы, россия, госдума, новости, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60