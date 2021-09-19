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ЦИК опубликовал первые данные по подсчету голосов на выборах в Госдуму
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Партия "Единая Россия" лидирует после обработки 10% протоколов на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно данным после обработки 10,13% протоколов, первое место... ПРАЙМ, 19.09.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" лидирует после обработки 10% протоколов на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным после обработки 10,13% протоколов, первое место занимает партия "Единая Россия" с 38,81%.
На выборах в Госдуму в 2016 ЕР получила 54,2%, КПРФ — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, СР — 6,22%.