МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ученые из Нидерландов выяснили, что в России и Германии летом текущего 2021 года появился и начал распространяться новый штамм коронавируса, предпринт работы специалистов с описанием нового штамма опубликован на bioRxiv.

Исследователи из Маастрихтского университета отмечают, что к августу этого года было выявлено 533 случая заражения новым штаммом с геномом B.1.1.523.

Большинство из этих заражений наблюдались на территории России и Германии, однако были зарегистрированы первые такие случаи в США и Австралии.

"Филогенетический анализ позволяет заключить, что страной происхождения штамма, скорее всего, является Россия, так как первый штамм был зафиксирован в Москве", — поясняется в работе ученых.

Они также ук5азывают на то, что в геноме B.1.1.523 сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-штаммов SARS-CoV-2. В том числе — мутации, связанные с изменением формы S-белка (является ключевым инструментом вируса для проникновения в клетку и дальнейшей репликации там).

Специалисты добавляют, что новый вариант мутации коронавируса должен тщательно отслеживаться Всемирной организацией здравоохранения.