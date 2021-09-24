МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Арестованный в США по обвинениям в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Джитвэй не признал вину в инкриминируемых ему нарушениях, говорится в документах суда американского штата Флорида, который рассматривает дело.

"Подсудимый не признал себя виновным по пунктам 1-15 обвинительного заключения", — сказано в документе.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.