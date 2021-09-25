НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. В Европе фактически проходит обязательная вакцинация от коронавируса, в России же всё обстоит гораздо мягче, заявил президент России Владимир Путин. Путину предложили вернуть пенсионный возраст

"В тех же европейских странах — они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация… фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы — фактически так. Мы делаем это гораздо мягче",- отметил президент в ходе встречи с руководством политических партий.