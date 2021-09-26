Россиянам рассказали, кому поднимут зарплату с 1 октября
С 1 октября индексируют заработную плату сотрудникам некоторых бюджетных организаций
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Сотрудникам некоторых бюджетных организаций с 1 октября индексируют заработную плату, пишет "МК".
По данным издания, проиндексированную зарплату получат сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, а также центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов.
В среднем зарплата вырастет на 4%. Цифра зависит от региона и конкретной профессии. Также будет произведена индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.
Повышение зарплат не коснется медработников, учителей и других бюджетников, которые упоминаются в майских указах президента.
Этим категориям оклады индексируют с 1 января.
https://1prime.ru/society/20210926/834805596.html
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