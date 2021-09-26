МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Сотрудникам некоторых бюджетных организаций с 1 октября индексируют заработную плату, пишет "МК".

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В среднем зарплата вырастет на 4%. Цифра зависит от региона и конкретной профессии. Также будет произведена индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Повышение зарплат не коснется медработников, учителей и других бюджетников, которые упоминаются в майских указах президента.

Этим категориям оклады индексируют с 1 января.