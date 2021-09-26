ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты имеют более чем 40 миллионов доз для ревакцинации от коронавируса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Длинная третья": вирусолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

Агентство со ссылкой на федеральные власти и власти штатов отмечает, что эти запасы и стабильное производство должны позволить справиться с возможным наплывом желающих привиться в предстоящие недели.

Ранее медицинскими регуляторами была одобрена третья прививка вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет и тех, кто подвержен повышенному риску заболеть в связи с состоянием здоровья и из-за условий работы. В стране ожидают резкий рост претендентов на прививки.

При этом 70 миллионов американцев пока что не привиты от вируса, несмотря на то, что власти стимулируют это с помощью лотерей, бесплатной раздачи еды и наказаний для государственных работников, отказывающихся прививаться. Очередная волна вируса, хотя и более низкая, чем прежние, уносит более 1900 жизней ежедневно.