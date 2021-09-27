МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Клинические исследования вакцины "Бетувакс-КоВ-2" против коронавируса стартуют в начале октября, говорится в сообщении фонда "Сколково". Количество привитых в России увеличивается

"Клинические исследования новой вакцины от коронавируса резидента "Сколково" стартуют в начале октября…. Вакцина разработана резидентом "Сколково" (группа "ВЭБ.РФ"), компанией "Бетувакс", входящей в группу "Института стволовых клеток человека", — говорится в сообщении.

Минздрав РФ ранее выдал разрешение на старт первой и второй фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 "Бетувакс-КоВ-2". Согласно реестру разрешений на клинические исследования, дата их окончания — 31 августа 2022 года, в исследовании примут участие 170 добровольцев на базе медицинских организаций в Санкт-Петербурге и Перми.

Согласно сообщению, "Бетувакс-КоВ-2" — субъединичная рекомбинантная вакцина нового поколения на основе сферических частиц, содержащих поверхностный антиген (белок) коронавируса. "Вакцина не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов", — добавляет "Сколково".

Препарат содержит только поверхностные антигены коронавируса, что, согласно релизу, позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата. "По результатам доклинических исследований, вакцина "Бетувакс-КоВ-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на животных моделях", — говорится в сообщении.