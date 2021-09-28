НОВОСИБИРСК, 28 сен — ПРАЙМ. Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти — это поможет снизить смертность, сообщила старший научный сотрудник института Анастасия Иванова.

Внезапная сердечная смерть — нерешенная проблема современного здравоохранения. Это смерть в течение часа внешне здорового человека, развившаяся из-за различных сердечно-сосудистых причин, о которых пациент мог даже не знать. Около половины от всех людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, умирает внезапной сердечной смертью, причем мужчины умирают в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около 6% пациентов. В основном это люди, находившиеся в больнице.

По словам ученого, внезапная сердечная смерть — многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы, которые могут определить предрасположенность. Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, которые могут помочь в распознавании такой предрасположенности.

"Получены положительные результаты. Нами выявлены некоторые маркеры, которые могут помочь в создании системы диагностики предрасположенности к внезапной сердечной смерти для того, чтобы у таких лиц вовремя начать профилактические мероприятия и не допустить внезапного летального исхода. Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни", — рассказала журнадистам Иванова.

Она отметила, что пока внедрять в практику обнаруженные маркеры преждевременно, необходимо провести ряд дополнительных исследований, так как вклад в развитие заболевания вносят множество генов, полиморфизмов и мутаций. Чаще всего, по ее словам, это "семейная история".

"Внезапная сердечная смерть — это заболевание, которое связано с мутацией не в одном, а во многих генах, и эти мутации необязательно приведут к смерти, но есть больший или меньший риск. Маркеры — это ряд полиморфизмов и мутаций генов, которые связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью внедрения в будущем", — добавила она.