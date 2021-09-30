МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что волна заболеваемости коронавирусом в России пока нарастает, и регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока что не принимается. "Вы знаете, что некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать", — сказал Песков журналистам.

"Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры", — отметил пресс-секретарь президента.

Он сказал, что "уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны. Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться".

"Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь — это прививка", — констатировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сегодняшняя реальность такова, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

"Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся", — сказал он журналистам.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что оба компонента вакцины от коронавируса в нашей стране получили более 40 миллионов человек, а первым компонентом привиты более 49 миллионов.