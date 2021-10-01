МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Последствия ядерного удара Европы по России могут быть катастрофическими, но, скорее всего, они таковыми будут именно для стран Европейского союза, а не для Москвы. С таким мнением выступили авторы заметки китайского издания Baijiahao.

В статье говорится о том, что в Европе наиболее боеспособными являются Великобритания, Франция и Германия, однако ядерным оружием обладают только в Лондоне и Париже. Авторы издания выразили уверенность в том, что поодиночке они не смогут выстоять против России. "Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень", — пишет Baijiahao. В Британии началась волна банкротств из-за высоких цен на газ

Издание отмечает, что самая мощная ракета Британии — это Trident, дальность полета которой составляет 12 тысяч километров. На данный момент у этой страны нет возможности производить ядерное вооружение, имеющиеся технологии обслуживают приглашенные из США специалисты. У Франции есть ракета M51, считающаяся более совершенной, нежели Trident. Но само состояние ядерного арсенала французов вызывает много вопросов.

Baijiahao резюмирует, что "в сумме у Парижа и Лондона есть около 500 ракет", однако "это ничто в сравнении с российскими шестью тысячами баллистических ракет".