МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией коронавируса. Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Речь идет не о новых ограничениях, а об уже действующих. Решение о проведении массовых пероприятий принимают главы регионов при достижении определенных показателей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий в России в связи с эпидемиологической ситуацией.

"Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", — говорится в сообщении.