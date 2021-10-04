МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией коронавируса.
Речь идет не о новых ограничениях, а об уже действующих. Решение о проведении массовых пероприятий принимают главы регионов при достижении определенных показателей, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий в России в связи с эпидемиологической ситуацией.
"Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20211004/834872294.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.