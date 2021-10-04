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Путин установил в России День отца
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Президент РФ Владимир Путин установил в России День отца, глава государства подписал соответствующий указ. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября. "В целях... ПРАЙМ, 04.10.2021
общество , экономика, новости, владимир путин, праздник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил в России День отца, глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.
"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — говорится в документе.
Ближайший день отца пройдёт в России 17 октября