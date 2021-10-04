МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил в России День отца, глава государства подписал соответствующий указ. Туроператоры рассказали о планах россиян на ноябрьские праздники

Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.

"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — говорится в документе.

Ближайший день отца пройдёт в России 17 октября