С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Появление на рынке универсальной вакцины, защищающей от нескольких групп вируса, запланировано на 2027 год, сообщила на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021" заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко. В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

Она заявила, что к этому сроку на рынок должна быть выведена хотя бы одна универсальная вакцина против гриппа А. Даниленко также отметила, что сейчас также ведутся разговоры о создании пан-вакцины или пан-коронавирусной вакцины, совмещающей в себе блокировку нескольких штаммов вируса.

"Есть заявления о том, что сейчас ведется исследование для создания пан-вакцины, защищающей от многих ОРВИ, не только гриппа и COVID-19, но и от других ОРВИ", — добавила эксперт.