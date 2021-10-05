МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом россиян, а прирост по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе составил 15% за неделю. Собянин аннонсировал внедрение массового ПЦР-тестирования в Москве

Также он добавил, что запас вакцины от COVID-19 в каждом регионе есть на 2 месяца.

"Мы сегодня развернули, у нас достаточное количество пунктов вакцинации. Вакцины запасы более чем на 2 месяца в каждом субъекте Российской Федерации", — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.