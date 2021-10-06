ЛОНДОН 6 окт — РИА Новости. НАТО решила сократить миссию РФ, восемь дипломатов будут высланы в ответ на подозрения во враждебной деятельности.

"НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать", — написала редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.