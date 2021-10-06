МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минтруд РФ разработал проект продления на 2022 год временного положения, которое позволяет выплачивать единовременные страховые выплаты медработникам, получившим осложнения от COVID-19 на работе, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

До 31 декабря 2021 года действует временное положение о страховых случаях причинения вреда здоровью медработника из-за коронавируса при исполнении им трудовых обязанностей. Заболевание коронавирусом и осложнения, приведшие к временной нетрудоспособности, но без инвалидности, должны быть подтверждены лабораторными методами исследования, а при невозможности их проведения — решением врачебной комиссии на основании компьютерной томографии легких.

Благодаря этому положению медработники, получившие осложнения от заболевания COVID-19 на работе, получают единовременные выплаты. Новый проект подготовлен в связи с сохраняющейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

"В целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года, что позволит в 2022 году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам единовременной страховой выплаты по страховым случаям", — говорится в пояснительной записке к проекту.