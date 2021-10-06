Минтруд хочет продлить до 2023 года нормы, касающиеся страховых выплат медикам из-за COVID
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минтруд РФ разработал проект продления на 2022 год временного положения, которое позволяет выплачивать единовременные страховые выплаты медработникам, получившим осложнения от COVID-19 на работе, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
До 31 декабря 2021 года действует временное положение о страховых случаях причинения вреда здоровью медработника из-за коронавируса при исполнении им трудовых обязанностей. Заболевание коронавирусом и осложнения, приведшие к временной нетрудоспособности, но без инвалидности, должны быть подтверждены лабораторными методами исследования, а при невозможности их проведения — решением врачебной комиссии на основании компьютерной томографии легких.
Благодаря этому положению медработники, получившие осложнения от заболевания COVID-19 на работе, получают единовременные выплаты. Новый проект подготовлен в связи с сохраняющейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
"В целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года, что позволит в 2022 году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам единовременной страховой выплаты по страховым случаям", — говорится в пояснительной записке к проекту.
https://1prime.ru/society/20211006/834895869.html