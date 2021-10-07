МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Повышение общего уровня иммунизации является главным условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19. Об этом сообщил "Известиям" директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сингапурский ученый предупредил о риске появления нового коронавируса

В разговоре с "Известиями" он предположил, что "с дельта-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже".

Вирусолог добавил, что сейчас повторная прививка от этого штамма нужна раз в полгода.

Напомним, что ранее он призвал всех вакцинироваться, так как это самый эффективный способ защиты от SARS-CoV-2.



