МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Власти РФ планируют до 2024 года реализовать пилотный проект по удаленному мониторингу здоровья людей с хроническими заболеваниями с помощью отечественных портативных медицинских устройств, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"На первом этапе до 2024 года будет реализован пилотный проект по организации дистанционного мониторинга ключевых медицинских показателей пациентов, страдающих артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом", – сообщили в аппарате, комментируя идею широкого использования в медицинской сфере персональных цифровых помощников, обсуждавшуюся в четверг на заседании правительства.

Эта инициатива вошла в перечень стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

В рамках этого проекта предполагается создание цифровой платформы для обмена и обработки информации о состоянии пациентов, полученной от медицинских приборов.

"Персональные медицинские помощники позволят регистрировать параметры состояния здоровья пациента с помощью портативного и простого в использовании оборудования. Технология позволит снизить риски для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянно держать связь с врачом. Особенно это важно для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах", — приводится в сообщении цитата Белоусова.

Помимо этого, по его словам, проект нацелен на создание новых продуктов и рынков, благодаря чему появится "вытягивающий" эффект для российских технологий, включая микроэлектронику и электронную компонентную базу, интернет вещей, обработку больших массивов данных, защищенную передачу и обработку данных.

"Широкое использование персональных медицинских помощников обеспечит повышение доли охваченных диспансерным наблюдением пациентов, позволит своевременно информировать врача о развитии клинически важного события, требующего вмешательства", — отметили в аппарате. При этом в сообщении подчеркивается, что для работы платформы не потребуется постоянный доступ к интернету.

В аппарате Белоусова сообщили также, что данная инициатива отрабатывается со страховыми компаниями в рамках ДМС.