МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликует на следующей неделе данные о большей эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" против штамма "дельта" относительно большинства других двухкомпонентных вакцин, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Гинцбург назвал срок испытаний единой вакцины от гриппа и коронавируса

"Первый компонент "Спутника V", мы называем его "Спутник Лайт" защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины. И мы поделимся уникальными данными на следующей неделе, что против штамма "дельта", я говорю об этом впервые, "Спутник Лайт" обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин", — сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global.

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.

"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.