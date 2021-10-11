МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция длится у пациентов в среднем 11 дней, но некоторые выздоравливают всего за пару дней, проинформировали РИА Новости врачи Роспотребнадзора. Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"

"По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более" — сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По ее словам, после 14-го дня продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, и их длительность может быть разной. Случается, что симптомы осложнений наблюдаются более трех месяцев, полгода, а иногда и дольше.

Длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма, отметила младший научный сотрудник клинического отдела этого института, врач-терапевт Дарья Хавкина.

При этом подчеркивается, что срок течения заболевания у вакцинированных пациентов существенно короче, чем у не вакцинированных.