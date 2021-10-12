МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщается на сайте ведомства. Глава МЧС Зиничев погиб на учениях, спасая жизнь человека

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас", — говорится в сообщении.