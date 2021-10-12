Скончался первый официальный представитель Следственного комитета
Скончался первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщается на сайте ведомства.
"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20211012/834943161.html
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