МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7 832 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 832 964 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Подмосковье (1804), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4699, 2. Санкт-Петербург — 2158, 3. Московская область — 1804", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области — 19, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 14.

За сутки в России выписаны 20 706 человек после COVID-19, за все время выписаны после болезни 6 894 285 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 894 285", — говорится в сообщении. Инфекционист рассказал, когда коронавирус особенно опасен

В частности, в Москве — 2477, Санкт-Петербурге — 2459, Подмосковье — 1502.

Наибольшее число смертей с COVID-19 за сутки зарегистрировано в РФ — 973, за все время умерли 218 345 с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 973 смерти… За весь период по России умерло 218 345 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 62, Свердловской области — 44.