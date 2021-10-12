МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Набиуллина назвала главный урок коронакризиса

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование",- говорится в документе.

Сейчас срок выполнения исследования на коронавирусную инфекцию не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.