МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Максимум зарегистрированных за сутки случаев новой коронавирусной инфекции за время пандемии обновлен в РФ и составил 31 299 случаев, за все время в стране заболели 7 892 980 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 299 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2767 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 892 980 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,40%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6712, Санкт-Петербурге — 2345, Подмосковье — 1911.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 14.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,19%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия — 0,2%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область — 0,22%", — говорится в сообщении.

СМЕРТНОСТЬ

За сутки в России подтверждены 986 смертей с COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием.

"За последние сутки подтверждено 986 смертей… За весь период по России умерло 220 315 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки скончались 72 пацента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 67, Свердловской области — 41.