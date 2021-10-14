МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник Лайт" при сочетании с другими вакцинами через 14 дней дает больший иммунный ответ против коронавируса, чем использование этих вакцин без нее, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Инфекционист призвал усилить ограничения по COVID в Москве

"Однократное введение "Спутник Лайт" — эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами", — говорится в сообщении.

Кроме того, применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов, отмечает РФПИ.

"Исследование продемонстрировало высокий уровень безопасности использования "Спутник Лайт" в комбинациях со всеми другими вакцинами без серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях", — говорится в сообщении.