МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Нынешняя осенняя волна коронавируса сложная и с высокой динамикой, она не уменьшается, сообщил Сергей Собянин. Собянин оценил размер дефицита бюджета Москвы

"Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последние недели мы видим прирост на 20-30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Главной проблемой в связи с вакцинацией от коронавируса стало то, что среди пожилых людей привилась только треть, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.

"У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80% умирающих от ковида это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", — отметил Собянин.

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, добавил мэр.

"В целом… мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", — сказал он в интервью на канале ТВЦ.