МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. У россиян недостаточно данных о том, почему необходима вакцинация от COVID. Информационная кампания по борьбе с пандемией коронавируса организована неправильно. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире НТВ.
"Подход "мы сказали, а вы делайте" не работает", — сказал депутат.
"Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и вакцинироваться, это факт", — заявил депутат.
По его мнению, в условиях, когда у россиян мало информации о том, как действует вакцина, какие побочные эффекты возможны, нужно "объяснять, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово".
https://1prime.ru/society/20211016/834975196.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.