МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. У россиян недостаточно данных о том, почему необходима вакцинация от COVID. Информационная кампания по борьбе с пандемией коронавируса организована неправильно. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире НТВ.

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"Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и вакцинироваться, это факт", — заявил депутат.

По его мнению, в условиях, когда у россиян мало информации о том, как действует вакцина, какие побочные эффекты возможны, нужно "объяснять, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово".