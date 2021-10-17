МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Суточный прирост COVID-19 в России обновил максимум и составил 34 303 выявленных случая, общее число заболевших за время пандемии выросло до 7 992 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Япония создаст фонд в $875 млн для защиты экономической безопасности

Днем ранее оперштаб сообщал также о суточном антирекорде — 33 208 выявленных случаях COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 —34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 7 992 687 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

Распределение по субъектам:

Москва — 6740,



Санкт-Петербург — 3323,

Московская область — 2759".

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 23, Чукотском автономным округе — 18, Ненецком автономном округе — 16. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область — 0,15%, 2. Республика Калмыкия — 0,19%, 3. Магаданская область, Камчатский край — 0,2% ", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 18 717 человек после COVID-19, за все время — 7 000 624, в том числе в Москве за сутки выписаны 3206 человек, Подмосковье — 1290, в Санкт-Петербурге — 924.

За сутки в РФ подтверждено 997 смертей пациентов с COVID-19, всего за время пандемии скончались 223 312 человек. В частности, в Москве за сутки подтверждена смерть 70 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 65, в Краснодарском крае — 39.