МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД России.

В размещённом сообщении указывается, что "антиковидный" запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (то есть имеющих вид на жительство в России)".

Поясняется, что "к членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители". В МВД озвучили, скольким иностранцам запретили въезд в Россию

Консульский департамент уточнил, что "въезд указанных лиц на территорию Российской Федерации возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства)".

В департаменте МИД напомнили, что "в случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо (которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в Российской Федерации) должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику".