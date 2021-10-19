МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Постановлением главы Роспотребнадзора на Камчатке ужесточены условия вакцинации против коронавирусной инфекции. Постановление опубликовано на сайте ведомства. Голикова назвала регион, где вакцинация от коронавируса идет хуже всего

В перечень сфер, для которых обязательна вакцинация, включены пищевая промышленность, физическая культура и спорт, строительство, промышленные предприятия. Помимо этого, обязали вакцинироваться чиновников, работающие в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях.

До 15 октября нынешнего года руководителям предприятий надлежит организовать вакцинацию первым компонентом (или однокомпонентной вакциной), а до 15 декабря — вторым. Число вакцинированных работников в организациях должно составить не менее 80%.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников ряда отраслей была введена на Камчатке еще 23 июля. В список отраслей, в частности, были включены образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание, клиентские подразделения банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие.