МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Apple представила для своих пользователей специальную тряпку для очистки экранов компьютеров. Аксессуар доступен для покупки в интернет-магазине компании. Об этом сообщает "Лента.ру". Apple представила два новых процессора собственного производства

Данная салфетка для дисплея создана из мягкого неабразивного материала и предназначена для очистки экранов компьютеров. В описании предмета упоминается, что аксессуар подходит, в том числе, для имеющих дисплей с нанотекстурой Mac, а также для смартфонов iPhone, планшетов iPad, плееров iPod и часов Apple Watch.

Что же касается стоимости данной салфетки, то она составила почти две тысячи рублей.

Напомним, что ранее компания предупреждала о том, что к очистке экранов стекла с нанотекстурой, которое встречается в мониторе Pro Display XDR и 27-дюймовом iMac, следует относится с крайней осторожностью. Помимо этого, в свое время Apple выпускала свои ноутбуки и настольные компьютеры с обычной мягкой салфеткой в комплекте, но впоследствии отказалась от подобной практики.