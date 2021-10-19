МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Собянин обязал перевести на удаленку не менее 30% москвичей

"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день", — сказал Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога".

Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах объявить выходные уже с 23 октября.