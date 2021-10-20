МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Уровень бедности в России в 2021 году и в следующие три года будет уменьшаться быстрее, чем прогнозировалось раньше, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го. Бедность в России сократилась из-за оживления рынка труда

В документе указывается, что в нынешнем году доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11,4%, тогда как в прежней версии документа фигурировал показатель 12,1%.

Как считают в правительстве, ускоренная положительная динамика сохранится и в следующие три года. Так, в 2022 году уровень бедности снизится до 10,8% вместо ранее ожидавшихся 11,5%, по итогам 2023-го будет достигнут исторический минимум —10,1% (по раннему прогнозу — 10,9%), а в 2024-м — 9,6% (ранее 10,4%).

Но целевой показатель на 2030 год сохранился на прежнем уровне — 6,5%. Это соответствует поставленной президентом задаче по снижению бедности вдвое по сравнению с 2017 годом, когда доля малоимущих составляла 12,9%. Показатели в абсолютных значения в документе не приведены.

Как заявляют в Минэке, корректировка ожиданий в определенной степени связана с трансформацией методики расчета прожиточного минимума — с 1 января 2021 года он стал рассчитываться как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В нынешнем году этот показатель в целом по России составляет 11 653 рубля.