МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Для улучшения ситуации с новой инфекцией COVID необходимо сохранять масочный режим, вводить запреты на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она подчеркнула, что "необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра, усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в местах массового пребывания людей, проведение своевременных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции".

Помимо этого, Голикова дала рекомендацию регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий в соответствии с установленным законодательством. Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID в России

"Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить советующий контроль", — сказала она.

Вице-премьер также предложила президенту России Владимиру Путину установить с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.

Глава государства в среду проводит совещание с правительством в онлайн-формате.

"Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", — сказала Голикова.

"В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее — например, с субботы, 23 октября", — добавила она.