МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID. Путин поддержал предложение о нерабочих днях

"Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что сейчас особенно важно сбить пик новой волны в России.

Президент также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им.

"Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", — добавил Путин.