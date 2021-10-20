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Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID в России
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Президент России Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID. "Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации", —... ПРАЙМ, 20.10.2021
общество , здоровье, новости, россия, владимир путин, вакцинация, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Путин призвал глав регионов наращивать темпы вакцинации от COVID.
"Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он отметил, что сейчас особенно важно сбить пик новой волны в России.
Президент также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им.
"Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", — добавил Путин.