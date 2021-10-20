СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Режим QR-кодов вводится в Крыму для посещения общественных мест, соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства. Путин подписал указ о нерабочих днях

"Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней)", — говорится в тесте указа, подписанного главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Ограничения касаются входа в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фудкорты, в караоке, клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки, сообщается в указе.

Накануне управление Роспотребнадзора ввело в Крыму и Севастополе обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса — максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысяч заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровели, умерли на 20 октября 2 820 пациентов.

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛИ ПО QR-КОДУ

В Крыму заселение в отели после 25 октября будет возможно только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, говорится в указе главы республики.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг…", — говорится в тексте указа, подписанного главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

В документе также говорится, что дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до заселения.