МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением требований по борьбе с коронавирусом на объектах транспорта Москвы, включая такси, сообщается на сайте ведомства. Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса в Москве

"В связи с ростом заболеваемости и осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах транспорта города Москвы, включая такси", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес юридических лиц, осуществляющих подключение к онлайн-сервисам заказа такси (агрегаторам), управлением Роспотребнадзора по Москве ранее были направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с которыми юридические лица обязаны создать условия и меры для обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения среди населения Москвы новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"В период с апреля по октябрь 2021 года управлением проверено 1245 такси, из них в 181 — установлены нарушения: у водителей и пассажиров не было масок, либо маски были спущены на подбородок, не во всех такси проводилась дезинфекция салона, отсутствовали кожные антисептики для обработки рук. По результатам проведенных проверок составлено 147 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы административных дел направлены в суды для определения меры административного наказания", — говорится в сообщении.

"Всего с начала 2021 года управлением проверено 3045 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры: городского наземного транспорта (автобусы, электробусы, трамваи), Московского метрополитена, такси, теплоходов. Нарушения обязательных требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установлены в 449 объектах. Во всех случаях в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, материалы административных дел направлены в суды для определения меры административного наказания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по рассмотренным судами протоколам общая сумма наложенных штрафов составила более 700 тысяч рублей, деятельность одного предпринимателя была приостановлена судом на 20 суток.