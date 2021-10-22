МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ни сегодня, ни в ближайшее время в Москве никаких позитивных изменений ждать не приходится, заявила заммэра столицы и руководитель оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова в эфире "Москва 24".

"Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", — отметила Ракова.