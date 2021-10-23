МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Так называемая микст-инфекция, то есть заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий, зачастую протекает тяжелее, чем при заражении одним патогенном, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев. Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и COVID

"Это может быть вызвано, например, двумя различными вирусами, также часто бывает присоединение к вирусу бактерии", — объяснил он. В качестве примера врач привел вирусную пневмонию, или коронавирусную пневмонию, когда на нее накладывается бактериальная пневмония.

"Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C", – сказал Акинфиев.

В редких случаях микст-инфекция может протекать сравнительно легко из-за "конкуренции" между вирусами.

"В природе встречаются и такие моменты, когда вирусы вступают в конкурентную связь и начинают бороться друг с другом. На слуху на сегодняшний день одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D. В таком случае заболевание протекает в среднетяжелой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход", – предупредил врач.

Он рассказал, в чем заключаются особенности лечения пациента с микст-инфекцией.

"При вирусной микст-инфекции лечение не будет отличаться, потому что противовирусная терапия схожа для многих вирусов. А вот когда микст-инфекция – это вирус и бактерия, то алгоритм лечения меняется полностью, и обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия, то есть антибиотик", – рассказал Акинфиев.

Он напомнил, что осень – это сезон гриппа, а в настоящий момент сохраняется и высокая вероятность инфицирования коронавирусом. Снизить риск одновременного заражения двумя вирусами можно с помощью вакцинации, заключил инфекционист.

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