МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В России за сутки выявили 37 678 случаев коронавируса, всего — 8 205 983, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 250 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего за все время пандемии в стране зарегистрированы 8 205 983 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,46%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783).

Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области — 25, Ненецком автономном округе — 16, Чукотском автономном округе — 16.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%, 2. Магаданская область — 0,22%, 3. Сахалинская область — 0,23%", — говорится в сообщении.

Максимум смертей с коронавирусом за сутки обновлен в РФ, он составил 1075 случаев, всего за пандемию в стране умерли 229 528 человек с этим заболеванием.

В частности, в Москве скончались 82 человека, в Санкт-Петербурге — 67, Краснодарском крае — 42.