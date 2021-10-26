МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и о санкциях за нарушение прав россиян, а также ряд документов из бюджетного пакета – об увеличении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году и продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.

Виталий Милонов

Госдума сэкономила более 30 миллионов рублей на депутатах

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Согласно первому законопроекту, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Авторы инициативы предлагают "признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству".

Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него, это касается земельных участков, предоставленных гражданам до вступления в силу Земельного кодекса РФ — до 30 октября 2001 года. Таким образом, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Также законопроект позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ — до 14 мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ РОССИЯН

Также Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, по которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США.

Сейчас законодательство предусматривает возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера. В их числе — запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.

При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ.

ИЗ БЮДЖЕТНОГО ПАКЕТА

Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены два правительственных проекта законов. Первый предлагает увеличить МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей. Принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Второй документ продлевает заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии. Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.