МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и о санкциях за нарушение прав россиян, а также ряд документов из бюджетного пакета – об увеличении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году и продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года. Госдума сэкономила более 30 миллионов рублей на депутатах

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Согласно первому законопроекту, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Авторы инициативы предлагают "признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству".

Согласно законопроекту, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него, это касается земельных участков, предоставленных гражданам до вступления в силу Земельного кодекса РФ — до 30 октября 2001 года. Таким образом, имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Также законопроект позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ — до 14 мая 1998 года и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ РОССИЯН

Также Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, по которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США.

Сейчас законодательство предусматривает возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера. В их числе — запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.

При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ.

ИЗ БЮДЖЕТНОГО ПАКЕТА

Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены два правительственных проекта законов. Первый предлагает увеличить МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей. Принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Второй документ продлевает заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии. Также она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.