МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В течение последних шести недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Оперштаб уточнил, какие организации приостановят работу в нерабочие дни

"Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я — 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции", — заявила она на совещании с регионами.

Вице-премьер отметила, что по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.