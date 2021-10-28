МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Администрация президента РФ начала подготовку к новой информационной кампании по пропаганде вакцинации от коронавиурса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Как изменятся цены на отдых в Турции в 2022 году

Изданию стало известно, что в настоящее время этим вопросом занимается внутриполитический блок Кремля. Поручение заняться вопросами эффективности госкампании по вакцинации поступило от первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

Сейчас в администрации регулярно проходят совещания и брифинги по этой теме, но единой концепции по новой стратегии пока не принято.

Низкую эффективность предыдущей кампании в администрации президента объясняют разными причинами, рассказали собеседники газеты.

В частности, один из источников указал на чрезмерную агрессивность (например, акцент на угрозе смерти в случае отказа от прививки), другой — на слишком слабую пропаганду в регионах и слишком сильный упор на Москву.

Власти намерены исправить эти недоработки и усилить идеологическую борьбу с противниками прививок.