СМИ: в Кремле готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации
Коммерсант: администрация президента готовит новую кампанию по пропаганде вакцинации COVID-19
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Администрация президента РФ начала подготовку к новой информационной кампании по пропаганде вакцинации от коронавиурса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Изданию стало известно, что в настоящее время этим вопросом занимается внутриполитический блок Кремля. Поручение заняться вопросами эффективности госкампании по вакцинации поступило от первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко.
Сейчас в администрации регулярно проходят совещания и брифинги по этой теме, но единой концепции по новой стратегии пока не принято.
Низкую эффективность предыдущей кампании в администрации президента объясняют разными причинами, рассказали собеседники газеты.
В частности, один из источников указал на чрезмерную агрессивность (например, акцент на угрозе смерти в случае отказа от прививки), другой — на слишком слабую пропаганду в регионах и слишком сильный упор на Москву.
Власти намерены исправить эти недоработки и усилить идеологическую борьбу с противниками прививок.