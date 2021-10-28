МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Запасы медицинских масок, респираторов и перчаток в России созданы на длительный срок, при этом отечественные производители при необходимости могут и увеличить производство, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Власти Москвы рассказали об исследованиях вакцины от COVID на детях

Всеобщий масочный режим был введен по всей России 28 октября 2020 года. Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, на транспорте, на парковках и в лифтах.

"Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок", — сообщили в Минпромторге.

По данным министерства, по состоянию на 26 октября суточное производство медицинских трехслойных масок предприятиями, находящимися в контуре Минпромторга, составило 5,1 миллиона штук. Объем выпуска респираторов (полумасок фильтрующих) различных модификаций составил 542,2 тысячи штук в сутки, при этом производственные мощности составляют 712 тысяч штук в сутки.

Выпуск перчаток составил 209 тысяч пар в сутки, тогда как производственные мощности позволяют выпускать 539 тысяч пар. В свою очередь объем производства дезинфицирующих средств составил 565,839 тонны в сутки (хлорные — 365,448 тонны, нехлорные — 200,391 тонны) при производственных мощностях в объеме 1,05 тысячи тонн в сутки. Выпуск кожных антисептиков в России — 156,324 тысячи литров при производственных мощностях в 380 тысяч литров.

По оценке Минпромторга, текущая максимальная мощность российских производителей составляет более 24 миллионов масок в сутки. Общая потребность в респираторах, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в России составляет 650 тысяч штук в сутки, при этом в наличии на складах медицинских организаций и аптечных сетей находится порядка 30 миллионов штук.

По данным ИЦК на 20 октября, которые привели в министерстве, в медицинских учреждениях запасы перчаток составляют 199,393 миллиона пар, что предполагает обеспеченность на 9,7 недели, запасы в немедицинских учреждениях — 195,998 миллиона пар (обеспеченность на 27,4 недели). По данным ИЦК на 22 октября, запасы кожных антисептиков составляют 7,421 миллиона литров (обеспеченность на 44,9 недели).