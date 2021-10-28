МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий до 70% проектной вместимости помещений при наличии QR-кода, соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код… наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода", — говорится в документе.

При этом решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимаются власти регионов, отмечается в документе.