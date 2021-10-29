МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России (1 163), рост до 236 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 163 смерти… За весь период по России умерло 236 220 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Подмосковье и Краснодарском крае — по 42.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 42 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Подмосковье (2556).

Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области — 29, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии — 0,19%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,19%, 2. Камчатский край — 0,2%, 3. Республика Тыва — 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 30 462 человека после COVID-19, за все время — 7 302 515, в том числе в Москве — 5134, Санкт-Петербурге — 3417, Подмосковье — 3264.