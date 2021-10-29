МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Коронавирус в сентябре 2021 года стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу. В России выявили пять случаев варианта коронавируса AY.4.2

По данным ведомства, в сентябре текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 970 человек, в еще 3 657 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.

ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ

Смертность в России в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость снизилась на 6,8% год к году, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в сентябре текущего года умерли 201 945 человек (в сентябре 2020 года — 170 717 человек), в январе-сентябре — более 1,72 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,45 миллиона человек).

Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 6,8% в годовом выражении — в сентябре 2021 года родились 121 646 младенцев против 130 476 в сентябре прошлого года.

За январь-сентябрь 2021 года в России на свет появилось около 1,05 миллиона младенцев — это на 1,8% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года, когда рождаемость составила более 1,068 миллиона человек.

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года составила 675 661 человека (против 387 145 человек за аналогичный период 2020 года).