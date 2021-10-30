МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 251, до 8 472 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 326 (8,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Темп прироста составил 0,48%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 по субъектам: 1. Москва — 7267, 2. Санкт-Петербург — 3578, 3. Московская область — 2680.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области — 35, Ненецком автономном округе — 20, Чукотском автономном округе — 18.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Калмыкия, он составляет 0,18%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,18%, 2. Камчатский край — 0,21%, 3. Республика Тыва — 0,25%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 28 909 человек после COVID-19, за все время — 7 331 424. В частности, в Москве выписаны 5506 человек, в Подмосковье — 3088, в Санкт-Петербурге — 2604.

За сутки в России подтверждены 1160 смертей с COVID-19, за все время скончалось 237 380 человек. В частности, в Москве за сутки скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 76, в Краснодарском крае — 43.