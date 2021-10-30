МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Для скорейшей победы над коронавирусом важна масштабная вакцинация, приводит Минфин России слова главы ведомства Антона Силуанова на встрече министров финансов и министров здравоохранения в рамках G20. Мурашко рассказал о росте скорости вакцинации от COVID в России

Встреча состоялась в пятницу, 29 октября, в Риме.

"Чтобы скорее победить вирус, важна масштабная вакцинация. Для этого необходимо на недискриминационной основе обеспечить доступ к вакцинам, финансирование их производств, а также быстрое рассмотрение вопроса о признании вакцин", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий.

Глава Минфина в ходе своего выступления обозначил, что Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи. Россиянам напомнили об изменениях в сертификатах о вакцинации

Силуанов также рассказал о мерах, которые реализует Россия на национальном уровне, в частности о программе "Санитарный щит", и предложил создать аналогичный механизм на глобальном уровне. По его словам, такой механизм мог бы стать частью обновленной глобальной архитектуры здравоохранения.

"Санитарный щит" — это система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить здоровье человека, защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем.