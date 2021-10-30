РИМ, 30 окт — ПРАЙМ. Россия поддерживает центральную роль организации в усилиях по здравоохранению, отметил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом. Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID

Встреча проходит в Риме, куда Лавров прибыл ранее в субботу для участия в саммите "Группы двадцати" (G20).

"Мы считаем, что мы должны поддерживать ВОЗ и их центральную роль в любой будущей конфигурации по усилиям в здравоохранении. И на этом саммите эта тема будет подниматься. Мы четко обозначим нашу позицию, что на ВОЗ надо полагаться, она должна усиливаться и ее надо поддерживать", — сказал министр на встрече с гендиректором.

В свою очередь, Гебрейесус отметил, что он слышал выступление российского президента Владимира Путина по этому вопросу и признателен ему за это.